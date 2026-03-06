Theater im Fluss: Ein Volksfeind - Henrik Ibsen

Nachdem der Badearzt Dr. Stockmann die Verseuchung des lokalen Kurbades entdeckt hat, wird aus Zustimmung schnell Ablehnung und Dr. Stockmann zum "Volksfeind" ernannt. Schnell geht es nicht mehr um das Bad, sondern um viel mehr.

Der Badearzt Doktor Thomas Stockmann entdeckt, dass das Wasser im Kurbad verseucht ist. Er kämpft für die Veröffentlichung dieser Tatsache. Das Bad ist die wichtigste Einnahmequelle der Stadt, liefert die Grundlage für den Aufstieg der Gemeinde. Aus Angst vor wirtschaftlichem Ruin setzt der Bürgermeister samt seiner wachsenden Anzahl an Anhängern alles daran, diese Veröffentlichung zu verhindern. Dr. Stockmann wird als „Volksfeind“ beschimpft. Fakten treten auf beiden Seiten in den Hintergrund und längst geht es nicht nur um das Wasser im Kurbad.

„Woraus besteht denn in einem Lande die Mehrheit der Bewohner? Aus den klugen Leuten oder aus den dummen?“