Theater im Fluss - Faust I (J.W.v.Goethe)

Sie werden Zeuge einer Wette zwischen Gott und dem Teufel sein, in deren Zentrum der wissensdurstige, zweifelnde Faust steht.

Jener Faust, der das unschuldige Gretchen begehrt und verführt. Jenes Gretchen, deren Nachbarin mit dem Teufel flirtet. Jenes Gretchen, deren Bruder ermordet und welches schlussendlich hingerichtet wird. Kommen Sie mit uns in die Hexenküche, in Auerbachs Keller, in Gretchens Kammer!

Lassen Sie sich zu einem Osterspaziergang entführen, spüren Sie Zauber und Magie hautnah und erleben Sie, dass "Faust 1" kein trockener Schulstoff ist, sondern ein lebendiges, großartiges Theaterstück, das die ewi