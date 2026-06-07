Theater: "Im magischen Wald"

Schulzentrum West Berliner Straße 16, 74523 Schwäbisch Hall

Unterstufen-Theater AG

Leitung:

Stefanie Golkowsky & Rainer Wolpert

Eigentlich möchte die engagierte Lehrerin Frau Grünberg mit ihrer Klasse nur ein eintägiges Waldprojekt starten – in dem Wald, der nur 10 Minuten von der Schule entfernt liegt, aber bisher niemandem bekannt ist. Was niemand weiß: In diesem Wald tummeln sich zahlreiche magische Wesen, die es gut mit den Schülern und ihrer Lehrerin meinen – aber auch ihre eigenen Geheimnisse hüten.

Ob alle heil aus dem Wald zurückkehren?

Sehen Sie selbst…

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Schulzentrum West Berliner Straße 16, 74523 Schwäbisch Hall
Theater & Bühne
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