Theater: "Im magischen Wald"

Unterstufen-Theater AG

Leitung:

Stefanie Golkowsky & Rainer Wolpert

Eigentlich möchte die engagierte Lehrerin Frau Grünberg mit ihrer Klasse nur ein eintägiges Waldprojekt starten – in dem Wald, der nur 10 Minuten von der Schule entfernt liegt, aber bisher niemandem bekannt ist. Was niemand weiß: In diesem Wald tummeln sich zahlreiche magische Wesen, die es gut mit den Schülern und ihrer Lehrerin meinen – aber auch ihre eigenen Geheimnisse hüten.

Ob alle heil aus dem Wald zurückkehren?

Sehen Sie selbst…