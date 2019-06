Theater im Park: zu hören – zuhören

Sie sind zu hören, weil unüberhörbar: Jugendliche erobern gemeinsam mit dem Schauspiel Stuttgart den Amtssitz des Ministerpräsidenten. Die Youngster beziehen ihre politischen Positionen an den verschiedensten Plätzen im Park der Villa und in den verschiedensten Formen – als Rede, am Runden Tisch, in der Diskussion.

Sie formulieren ihre Forderungen und Ideen, äußern Bedürfnisse und Ängste, erproben sich im engagierten Streitgespräch und lassen sich von Profis künstlerisch-theatral coachen. Alle sind herzlich eingeladen – auch alle Politikerinnen und Politiker des Landes. Die erste Zusage gibt es schon: Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird zuhören!

Für Speis und Trank ist vor Ort gesorgt. Sitzkissen und Picknickdecken sind willkommen, jedoch keine Taschen ab einer Größe von DIN A4.