Theater im Quadrium: Das Himmelbett

"Das Himmelbett" erzählt den uralten Konflikt von Mann und Frau um Eifersucht und Emanzipation, um Erfolg, Liebe und Leid. Vier Jahrzehnte lang begleiten wir als Zuschauer ein ganz gewöhnliches Ehepaar, das sich nur in einem Punkt erheblich von uns unterscheidet: Ihre Auseinandersetzungen und Verletzungen sind ungewollt komisch.

Die romantische Komödie von Jan de Hartog mit Mariaella Arens und Tobias Hermann in den Hauptrollen ist am Donnerstag, 13. Februar 2020 um 20 Uhr in der Stadthalle im Quadrium zu sehen.