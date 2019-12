Theater im Quadrium: "Fehler im System"

Mit künstlicher Intelligenz zum Traumpartner?

Kaum hat Emma ihren Freund Oliver nach einem Streit vor die Tür gesetzt, steht er schon wieder davor. Aber diesmal als Roboter der sich seiner Partnerin perfekt anpasst. Soweit sogar, dass es funkt zwischen Emma und ihrem künstlichen Gefährten. Auch Emmas Vater Lea, der sich grade einer Geschlechtsumwandlung unterzieht, ist von "Oliver 4.0" begeistert. Doch dann hat dieser auf einmal einen Systemfehler.

Die Komödie "Fehler im System" von Folke Braband will die Zuschauer nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken bringen. Am Montag, 20. Januar 2020 um 20 Uhr ist das Stück in der Wernauer Stadthalle im Quadrium zu sehen.

Neben dem bekannten TV-Schauspieler Jürgen Tarrach in der Rolle der Lea, sind der ehemalige Popstar Jasmin Wagner als Emma, Tomasso Cacciapuoti in der Doppelrolle als echter und künstlicher Oliver und Guido Hammesfahr zu sehen.