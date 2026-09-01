Theater-Impro-Spiele KURS FÜR NEUE

× Erweitern kaba-reh production Mittwoch Theater-Impro-Spiele im Zentrum-Weissenburg

Der Schauspieler und Theaterpädagoge Horst Emrich leitet seit 2003 Kurse und Workshops im Zentrum-Weissenburg. Zielsetzung: Stärkung des Selbstbewusstseins, Erprobung der eigenen Grenzen und die Förderung von Kreativität und Spielfreude.

Mit den Grundelementen der darstellenden Kunst wird auf spielerische Art ein Bewusstsein für sich und die Anderen entwickelt. Durch diese Sensibilisierung werden die Sinne geschärft und eine sensiblere Wahrnehmung erreicht. Diese Präsenz wird im szenischen Spiel, in Improvisationen sowie in Solo-, Partner- und Gruppenübungen geschult. Das warming-up besteht aus kreativen Spielen und Entspannungsübungen. Auf Impulse aus der Gruppe wird eingegangen.

Die NEUE Gruppe um 18 Uhr ist im Aufbau. Teilnahme nur mit telefonischer Anmeldung. Ein Reinschnuppern ist jederzeit um 19:30 Uhr bei den Fortgeschrittenen möglich.