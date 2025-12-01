Theater-Impro-Spiele Open Stage zum 20 jährigem Jubiläum

Vor genau 20 Jahren fand Showtime die 1. am 17-12-2005 im Zentrum Weissenburg statt. Seit 2003 läuft dort der Theater-Impro-Spiele Unterricht. Doch diese mal verwandelt sich der Mittwoch zur Open Stage, bei dem das Publikum nicht nur reinschnuppern darf, sondern auch mitmachen, zuschauen, mitspielen, wild improvisieren und sich dabei ganz Kind fühlen kann. Kling spannend und verrückt, oder? Dann komm vorbei das Team freut sich auf deine Impulse.

Die Leitung hat Dozent Horst Emrich (Schauspieler, Theaterpädagoge, Regisseur, Autor).