Theater-Impro-Spiele Workshop 3h Freitag

× Erweitern kaba-reh production Horst Emrich

Willkommen in meiner Theaterwerkstatt. Ab 10 Jahren spielte ich Sketche, mit 15 entwickelte ich meine ein-mann-show kaba-reh und mit 18 hatte ich auf der Münchner Kleinkunstbühne MUH regelmäßige Vorstellungen. Meine Schauspielausbildung absolviere ich mit 25 in Heidelberg. Seit dem arbeite ich selbstständig als Schauspieler, Theaterpädagoge, Regisseur und Autor. Seit 1989 leite ich meine Theater-Impro-Spiele Kurse und Workshops. Mein Ziel ist es dein Selbstbewusstsein zu stärken, deine Grenzen auszutesten, sowie deine Kreativität, Spiel- und Lebensfreude zu fördern. Mit den Grundelementen der darstellenden Kunst lernst du auf spielerische Weise dich selbst besser kennen. Dadurch kannst du sensibler agieren und reagieren. Deine Bühnenpräsenz schärfe ich durch szenisches Spiel, Improvisationen, sowie mit Solo-, Partner- und Gruppen Übungen. Mein warming-up ist eine Mischung aus kreativen Spielen, Entspannungsübungen, Körperwahrnehmung, Stimm- und Atemtraining. Auf Impulse aus der Gruppe gehe ich ein. Bedenke, dass das Theaterspielen therapeutische Wirkung hat. Du setzt dich mit deinen Emotionen auseinander, spielst verschiedene Rollen und kannst dich spielerisch von festgefahren Verhaltensmuster lösen. Na, Lust dich auszuprobieren? Lass Deinem inneren Kind freien Lauf und komm vorbei. Ich freue mich auf dich und deine verborgenen Talente. Lieben Gruß Horst Emrich