Theater-Impro-Spiele Workshop mit Horst Emrich

Zentrum Weissenburg Stuttgart Weißenburgstraße 28, 70180 Stuttgart

Im Rahmen vom 20 jährigen JUBILÄUM gibt es um 20:00 Uhr die Präsentation bei SHOWTIME die 31.

Zielsetzung ist die Stärkung des Selbstbewusstseins, die Erprobung der eigenen Grenzen und die Förderung von Kreativität und Spielfreude.

Mit den Grundelementen der darstellenden Kunst wird auf spielerische Art ein Bewusstsein für sich und die Anderen entwickelt. Durch diese Sensibilisierung werden die Sinne geschärft und eine sensiblere Wahrnehmung erreicht. Diese Präsenz wird im szenischen Spiel, in Improvisationen sowie in Solo-, Partner- und Gruppenübungen geschult.

Dozent Horst Emrich (Schauspieler, Theaterpädagoge, Regisseur und Autor)

Freizeit & Erholung, Theater & Bühne
015112749491
