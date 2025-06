Theater - Jakob, der Sammler - Sonate für einen Landstreicher

Jakob, der Sammler – Sonate für einen Landstreicher.

Jakob sammelt alles, was die Menschen abgestoßen haben aus ihrem Leben. Er stapelt es in seinem kleinen Kellerloch in muffigen Koffern. Er kann sich nicht davon trennen, weil er spürt, dass die Hände der Menschen noch daran hängen.

Jakob ist umgeben von den Geschichten der anderen, nachts, wenn er nicht schlafen kann, weil es hart ist auf seiner alten Pritsche. Jakob bewahrt Dinge, von denen er glaubt, dass sie ein Eigenleben haben. Darüber vergisst er, dass er selbst ja auch eine Geschichte hat.

Janne Wagler, Schauspielerin des Theaters Gobelin im Künstlerhof Rottenburg, liest an diesem Abend erstmals eigene Texte, die darauf warten ans Licht zu treten.