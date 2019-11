Theater: Josef und Maria

Heiligabend nach Ladenschluss, die letzten Kunden sind mit Geschenken nach Hause geeilt ... jetzt beginnt für die Putzfrau Maria die Schicht; in der Möbelabteilung begegnet sie Josef, dem Mann von der Wach- und Schließgesellschaft. Zunächst zögernd erzählen sie einander aus dem Leben – Komisches mischt sich mit Tragischem, Gegenwart mit Vergangenheit, Härte mit Sentimentalität. Zwei ältere Menschen mitten in der Warenpracht eines Kaufhauses: übriggeblieben, lächerlich geworden. Wenn da nicht die Liebe wäre ...

Dieses „Weihnachtsmärchen für Erwachsene“ wurde 1980 im Wiener Volkstheater uraufgeführt, in 21 Sprachen übersetzt und steht weltweit auf den Spielplänen. In der Neufassung von 1999 wird Josef, der alte Kommunist, angesichts des Untergangs der Sowjetunion zum letzten Mohikaner des Sozialismus, während Maria, die einmal Tingeltangel-Tänzerin war, ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter nur noch auf die Nerven geht. Der Autor Peter Turrini, Jahrgang 1944, der heute als freier Schriftsteller in Wien lebt, war in den 60er Jahren u.a. Werbetexter und Stahlarbeiter. In den 70er Jahren wurde er bekannt mit Stücken wie Rozznjogd, Sauschlachten, u.a., die ihm den Ruf eines radikalen Tabubrechers und Bürgerschrecks einbrachten. Seine Klassikerbearbeitungen Der Tollste Tag und Die Wirtin bieten überraschende und realistische Interpretationen an. Seine sechsteilige Fernsehserie Die Alpensaga ist unter Protest und Begeisterung in die österreichische Fernsehgeschichte eingegangen. Als der Autor mit Josef und Maria zur Bühne zurückkehrte, präsentierte sich ein gereifter Turrini, der Figuren, Medium und Publikum ernst zu nehmen gelernt hatte.Seine weiteren Stücke, wie Die Bürger, Die Minderleister oder Alpenglühen setzen sich mit den Erfolgreichen und Etablierten ebenso auseinander, wie mit den arbeitslosen Stahlwerkern und den Wiener Huren.

„... es gelingt Turrini auf erstaunliche Weise, aus der schieren Alltäglichkeit dieses tausendfachen Schicksals ein großes Schauspiel zu machen. Er beschönigt die Dumpfheit seiner Proletarier nicht, ... – doch er malt keine Genreszenen, sondern vergrößert durch eine strenge, ... Sprache die Figuren ins Exemplarische ...“ Der Spiegel