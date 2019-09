Theater Katafalk

Auf einer Silvesterparty im Hause des Bürgermeisters wird dieser bewusstlos geschlagen und im Badezimmer versteckt. Als um Mitternacht die Badezimmertür geöffnet wird, fehlt von ihm jede Spur. In Hubs ebenso turbulenter wie bitterer Komödie muss sich Alice, die Ehefrau des verschwundenen Bürgermeisters, die ihren geliebten Mann aus den Fängen einer korrupten Kleinstadtgesellschaft befreien will, gegen eine Menge skurriler Personen zur Wehr setzen, die ungefragt in ihrem Schlafzimmer ein- und ausgehen. Alle Figuren erweisen sich als Meister der Täuschung und in den Momenten ihrer größten Lügen fangen sie gar zu singen an.

Es spielen: Didier Schniegel (der Bürgermeister), Waltraud Balmer (seine Ehefrau), Gabriele Stillings (seine Mutter), Tanja Möck (seine Geliebte), Axel Kösters (sein Manager), Peter Müller (der Polizeipräsident), Rudolf Renner (der Dieb).

Ausstattung: Mo Lange

Bühnenbau: Manfred Balmer

Regie: Bernd Köhler