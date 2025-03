Theater kirschkern Compes & Co.: Heidi

Das Waisenmädchen Heidi wird von ihrer Tante zum Großvater auf die Alm gebracht, um dort von nun an zu leben. Der grummelige wortkarge Einzelgänger ist nicht gerade begeistert. Doch schnell merkt er, dass das fröhliche herzliche Mädchen frischen Wind und Freude in sein Leben bringt. Der Geissenpeter wird schnell Heidis bester Freund. Doch dann soll Heidi nach Frankfurt ziehen, wo sie Klara Sesemann unterhalten soll. Die beiden Mädchen freunden sich schnell an. Wenn da nur nicht das große Heimweh wäre …

Johanna Spyri schrieb die berühmte Geschichte um Heidi und ihren Großvater in den Schweizer Bergen bereits 1880. Sabine Dahlhaus und Monika Els vom Hamburger Theater kirschkern Compes & Co. spielen Heidi mit allem was dazu gehört: Mit Tannenrauschen und Alpenglühn, Alm-Öhis und Großmüttern, falschen Tanten und bösen Gouvernanten – und ganz vielen Geißen. Und natürlich mit dem Geissenpeter. Wir kommen als Zuschauer*innen in die Berge, in die Stadt, auf die Alm und nach Bad Ragaz. Eine Gratwanderung über unwegsames Gelände: gefährlich, lustig, rührselig, spannend, ernst und so schön!

Für Bergfans ab 5 Jahren

Vorverkauf: 4€ I Abendkasse: 5 €

VVK in der Stadtbibliothek, der Stadt-Information und online