Theater Knuth | Pumuckl zieht das große Los

Figurentheater und Schauspiel nach einem Theaterstück von Ellis Kaut für Familien mit Kindern ab 4

Pumuckl überredet den Meister Eder, bei einem Preisausschreiben mitzumachen, und tatsächlich gewinnt Eder die Schiffsreise. Dabei handelt es sich jedoch um eine Falle: Der große blaue Klabauter und seine kleinen Klabautergehilfen wollen Pumuckl zurück ins Meer holen. An Deck des Urlaubsdampfers freundet sich Pumuckl mit einem der kleinen Klabauter an. Aber auf See will er nur bleiben, wenn Meister Eder mitkommt.

Autor: Ellis Kaut

Verlag: Aufführungsrechte vom Verlag Ahn & Simmrock, Hamburg

Regie: Vera Hupfhauer

Spiel: Franka und Andreas Kilger

Hand- und Stabfiguren: Andreas Kilger

Bühne: Andreas Kilger

Spieldauer: 50 Minuten