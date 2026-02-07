Theater Knuth

Das magische Baumhaus hat Anne und Philipp an einen düsteren Ort gebracht:

Das sagenhafte Schloss Camelot wurde verflucht, und König Artus und die Ritter der Tafelrunde sind machtlos gegen den starken Zauber. Da erteilt der geheimnisvolle Rote Ritter Anne und Phillip den Auftrag, in die magische Anderswelt zu reisen und von dort Rettung zu holen. Eine abenteuerliche Reise beginnt ... Für Kinder ab 5 Jahren, kein Einlass unter 5!