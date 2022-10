Theater-Kohl-Tour

Auf norddeutschen Spuren... ein kulturelles und kulinarisches Vergnügen!

Wir gehen mit euch auf Tour, holen uns etwas Norddeutschland ins Ländle. Als Reiseleitung, Professor + Fitnesscoach unterhalten wir euch in herzerfrischenden Rollenwechseln rund um Kohl, norddeutsche Traditionen und Geschichten. Wir sind ca. 2 h draußen auf einer Wegstrecke von ca. 3 km am Neckar Richtung Burgruine Hoheneck unterwegs, wärmen uns zwischendrin mit einem Teepunsch auf. Als Abschluss gibt es im Café/ Restaurant im Heilbad Hoheneck Grünkohl mit Pinkel, Kohlwurst, Kassler, Bauchspeck und Senf sowie ein norddeutsches Dessert. Hier erwacht dann auch der Friesengeist und der Kohlkönigstisch wird gekrönt. Lasst euch überraschen... Preis pro Person: 55 €* (inkl. Mwst.) mit Menü (vegetarisches Grünkohlgericht möglich) & wärmendem Getränk Tickets direkt bei: Theater Q-rage, Tel. 07141 - 6488765 oder per mail an info(at)q-rage.de

* 2 € Rabatt gibt's pro Kleidungsstück, das ihr tragt: Friesennerz, Südwester und Gummistiefel. Tickets also ab 49 € möglich!

Start: Parkplatz Heilbad Hoheneck, Uferstr. 50, 71642 Ludwigsburg Dauer: Tour draußen ca. 2 h, Essen mit Abschluss drinnen ca. 1,5 h. Findet bei jedem Schietwetter statt!

Coronainfo: Es gelten die aktuellen Coronaregeln der Landesregierung.