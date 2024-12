Theater: "Marlene in Hollywood"

Die Berliner Regisseurin Lotte möchte mit ihrer Tingeltangel-Theatergruppe „Marlene in Hollywood“ inszenieren. Die Hauptrolle der Marlene soll ihre geheimnisvolle Freundin Mathilde übernehmen. Wolfgang, Bernd und Luke begeben sich in die Rollen der vielen Männer und Frauen, der Weggefährten und Weggefährtinnen.

Das dokumentarische Stück von Hannes Stöhr beleuchtet die große Filmdiva Marlene Dietrich, die ihre Liebe zu Frauen und Männern zelebrierte. Marlene provozierte und verzauberte mit ihren Auftritten die ganze Welt. Im Exil unter Palmen engagierte sich Marlene Dietrich für Geflüchtete in Los Angeles, welches zu „Weimar on the Pacific“ wurde. Zusammen mit der Berliner Tingeltangel-Theatergruppe laden wir Sie ein zu einer Zeitreise durch die Musik- und Filmwelt Marlenes und die aufgewühlten 30er und 40er Jahre.