Theater - Martini meets Marlene

Eine junge Schauspielerin beschäftigt sich mit dem Mythos Marlene – wer war diese Frau? Vamp oder Mutter, Star oder Köchin, Amerikanerin oder Deutsche? In diesem Programm werden die vielen Facetten der „Dietrich“ angeschnitten. Der erste Teil widmet sich ihrem Leben während des II. Weltkriegs. Theresa Martini singt Lieder, erzählt Geschichten, Anekdoten, spielt kurze Szenen und gewährt Einblicke in die damalige Zeit. Im zweiten Teil finden wir uns in Las Vegas wieder, wo Marlene Dietrich ihre großen Erfolge feierte. Unvergessliche Songs, Erzählungen und Texte beleuchten sowohl den Aufstieg zum Weltstar, als auch ihre Verdammung aus Deutschland. Es singt und spielt: Theresa Martini.