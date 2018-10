Theater mit der 13: Frau Holle

Das Schweinchen Rosa heißt so, wie es aussieht und ist auch sonst genauso, wie alle Schweinchen auf der ganzen Welt: neugierig und verspielt! Es suhlt sich geradezu in dem, was andere Unordnung nennen.

Darüber ärgert sich besonders Frau Strunk, die gerade erst aufgeräumt hat und jetzt mit dem Staubsauger für Sauberkeit sorgen will. Also gut, Rosa verspricht sich zu bessern, wenn ihr dafür eine Geschichte erzählt wird. Frau Strunk erzählt: "Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Die eine war schön und fleißig und die andere hässlich und faul." Sie erzählt das Märchen "Frau Holle": von der Goldmarie und der Pechmarie. Das Spiel mit der Handpuppe Rosa bildet die Rahmenhandlung um die szenische Erzählung des Grimm‘schen Märchens. Wortgetreue Erzählpassagen wechseln mit schauspielerischer Darstellung. Für Kinder ab 4 Jahren. Dauer ca. 45 Minuten