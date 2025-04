Theater mit Johann Anzenberger

1-Mann-Theater über Karl Valentin, mit Johann Anzenberger.

Wortzerklauberischer Abend Wer kennt diese Sprüche nicht: „Mögen tät ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut.“ Oder : „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch." Doch wer versteckt sich da eigentlich hinter diesen Sätzen oder Figuren wie Kreszenz Hiaglgwimpft und dem Buchbinder Wanninger?

Nur wenige wissen, was Valentin Ludwig Fey, also Karl Valentin, alles durchgemacht, wie er gelebt hat. Die BesucherInnen dürfen sich auf einen lustigen, abwechslungsreichen, tragischen und wortzerklauberischen Abend von und mit dem Schauspieler Johann Anzenberger, der immer wieder bei den Kreuzgangspielen in Feuchtwangen mitwirkt, freuen.