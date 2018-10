Theater Oliv: Bordellgeschichten

Die Theatermacher des Theater Oliv Mannheim waren unterwegs im sogenannten Milieu, in Mannheim, Heidelberg und Stuttgart. Sie haben viele viele intensive Gespräche geführt. Mit Freiern und deren Angehörigen.

Mit Pfarrern, Ärzten, Beratern und Sozialarbeiterinnen. Mit Frauen und Männern, die ihren Körper verkaufen. Menschen und deren Geschichten, schillernde, erschütternde, spannende.

Was man in dieser als LiveTalkShow verpackten Theaterproduktion erleben kann, ist die nackte unverblümte Wahrheit aus einem Millieu, um das Frau sich eher drum herum oder Mann sich nur heimlich hinein schleicht. Ob wir es nun wollen oder nicht, es gibt sie die Menschen, die ihre unbändige Lust zum Beruf gemacht haben oder die aufgrund perfider Abhängigkeiten unter Zwang ihren Körper verkaufen. Ob nun Monique, Frank oder Carry, alle verdienen unser Interesse und müssen unsere Neugier akzeptieren. Was auch immer Sie wissen wollen, hören Sie, sehen Sie und vor allem fragen Sie!

Es spielen Boris Ben Siegel, Marilena Weichert und Coralie Wolff.

"Die Bordellgeschichten sind eine performative und interaktive Talkshow. Eine gelungene dazu, so unterhaltsam wie informativ, aufklärerisch in jedem Wortsinn." (Die Rheinpfalz)

www.theateroliv.de