× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

In dieser kleinen und sehr flexiblen Besetzung erforschen die Musiker den Raum zwischen den Noten und kreieren durch den konstanten musikalischen Dialog immer wieder neue Klangbilder, die das Flüchtige und Unmittelbare zelebrieren. In der geradezu minimalistisch anmutenden Musik von Erik Satie fand das Quartett einen idealen Ausgangspunkt, um diese interaktive und vom Moment lebende Spielweise zu entwickeln. Ironie, Humor aber auch tiefe Sehnsucht prägen die Musik des Komponisten und ermöglichen der Band ein großes Spektrum an musikalischem Ausdruck zwischen Leichtigkeit und Tiefgang. Musik des frühen 20. Jahrhunderts trifft auf den Puls und Groove des Jetzt und resultiert in einer warmen, meditativen und bunten Musik, die das Suchende ins Zentrum stellt und ihre Dringlichkeit aus dem Moment schöpft. Ganz entspannt beginnt eine Zeitreise, die das Publikum zum bewussten Zuhören verführt.