Theater Reihe: Die Mausefalle

Die Mausefalle – Kriminalklassiker von Agatha Christie Einlass: 19:30 Uhr Beginn: 20:00 Uhr Ort: Gemeinschaftszentrum Ballei, Deutschordensplatz 1, 74172 Neckarsulm.

Die Mausefalle – Kriminalklassiker von Agatha Christie In London wird eine Frau ermordet. Der Täter ist flüchtig, die Polizei hat die Fahndung aufgenommen. An diesem Tag eröffnen Mollie und Giles Ralston ihre kleine Pension „Monkswell Manor“. Sie erwarten ihre ersten vier Gäste, die bei starkem Schneefall nach und nach eintreffen. Die Spur des Londoner Frauenmörders führt direkt hierher. Das Gästehaus ist eine „Mausefalle“, in der nicht nur weitere Mordopfer, sondern auch der Mörder selbst gefangen sind. Jeder ist verdächtig, aber: wer ist das nächste Opfer, wer der Mörder?

Besetzung: Anja Kunzmann/Claudia Rippe, Jean Maéser, Alexandra Johannknecht, Katrin Martin/Jutta Schröder, Hendrick Flacke/Julian Schneider, Thomas Wingrich, Thomas Linke/Mathias Kusche, Oliver Gabbert Regie: Wolfgang Rumpf Ausstattung: Manfred Bitterlich.