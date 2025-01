Theater Reihe: Dinge, die ich sicher weiß

Ein Glücksfall für das Theater – und ein Fest für Schauspieler ist dieses humorvoll melancholische, auch an deutschsprachigen Theatern viel gespielte Wellmade Play, in dem jedes Wort an der richtigen Stelle steht:

Kein Satz wird zu viel, aber auch kein Wort zu wenig gesagt. Weil die jüngste Tochter zu Beginn und am Ende des Stücks die Dinge aufzählt, von denen sie sicher weiß, dass sie für sie wichtig sind, lernen wir die sechsköpfige Familie Price kennen, die einem ans Herz wächst, weil es bei ihnen zugeht, wie bei vielen Familien, die lachen und trauern, sich lieben, die sich streiten und versöhnen, aber natürlich einander auch viele ihrer Hoffnungen, Pläne und Erkenntnisse verschweigen. Und so ist am Ende des Jahres, durch das wir Eltern, Kinder und Geschwister begleiten, vieles nicht mehr so, wie es am Anfang war. 1. INTHEGA-Preis DIE NEUBERIN 2022 Maria Hartmann wurde für ihre Darstellung der Fran mit dem Hamburger Theaterpreis Rolf Mares 2020 als herausragende Darstellerin geehrt. Besetzung: Maria Hartmann, Nina Petri, Christoph Tomanek*, Rune Jürgensen*, Mathias Renneisen, Helen Barke Regie: Adelheid Müther Bühnenbild: Kathrin Kegler Kostüme: Marie-Theres Cramer Theater: Tournee-Theater Thespiskarren