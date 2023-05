Rems-Murr-Bühne Leutenbach: Außer Kontrolle

Es ist nicht nur der besondere britische Humor, der Cooneys Theaterstücke auszeichnet; in den turbulenten Verwechslungskomödien geht es Schlag auf Schlag. Sie sind spannend, aktionsgeladen und mit jeder Menge Sprachwitz bestückt. Dr. Wilhelm Schniedl ist Minister und freut sich vor einer wichtigen Landtagsdebatte auf eine erotische, außereheliche Nacht mit Steffi Strümpfl-Bacher, der attraktiven Sekretärin von der Oppositionspartei, in einem nahe gelegenen Hotel. Doch durch eine makabere Entdeckung wird aus der erwarteten, lustvollen Nacht ein endloser Albtraum! Der Politiker gerät in immer größere Nöte und selbst sein loyaler Referent, Georg Ritterle, scheint trotz aller Flexibilität einer Rettung aus dieser Situation nicht gewachsen zu sein. Als dann auch noch Bernd, der betrogene Ehemann der Geliebten, sowie Hannelore, die Ehefrau des Ministers und Schwester Agnes, die Pflegerin von Ritterles alter Mutter, im Hotel auftauchen, wird die prekäre Lage fast ausweglos…