Theater-Singen (Wirtshaus-Singen)

Gemeinsam mit euch schippern Marcus Trübendörfer und Marcel Piontek über alle musikalischen Weltmeere.

Das Wirtshaussingen Heilbronn hat im Oktober eine kleine Abenteuer-Reise gebucht und lädt dazu ein, mit dem Theaterschiff Heilbronn in See zu stechen! Der Chor seid ihr – wir begleiten euch live mit Klavier und Gitarre. Neben Seemanns-Liedern wird natürlich alles gesungen, was sich singen lässt: Rock/ Pop/ Schlager der 60er/ 70er/ 80er und 90er Jahre – und vieles mehr! Von schnulzig bis rockig, von ulkig bis fetzig - aber auf jeden Fall immer mit jeder Menge Freude am Singen!

Das Beste: niemand muss #gut singen – #gerne reicht schon völlig!

Also dann: "Leinen los!" für das neue Format auf dem Theaterschiff Heilbronn. Lasst uns gemeinsam singen, bis sich die Planken biegen und wir den Kahn zum Fliegen bringen!

Donnerstag, 10.10.2024 um 19 Uhr

Donerstag, 13.02.2025 um 19 Uhr