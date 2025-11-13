Theater-Singen

Das Wirtshaussingen Heilbronn hat wieder eine kleine Abenteuer-Reise gebucht und lädt dazu ein, mit dem Theaterschiff Heilbronn in See zu stechen!

Der Chor seid ihr – wir begleiten euch live mit Klavier und Gitarre. Neben Seemanns-Liedern wird natürlich alles gesungen, was sich singen lässt: Rock / Pop / Schlager der 60er / 70er / 80er und 90er Jahre – und vieles mehr! Von schnulzig bis rockig, von ulkig bis fetzig – aber auf jeden Fall immer mit jeder Menge Freude am Singen!

Das Beste: niemand muss #gut singen –

#gerne reicht schon völlig!

#freiraum

Das Theater als ein Ort der Begegnung, als Freiraum und Plattform. Wie Theater für eine Stadt machen, ohne sich mit ihr auseinanderzusetzen, ohne mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten, ohne den Menschen eine Bühne zu geben? Dafür haben wir das Format #freiraum ins Leben gerufen, damit wir uns begegnen, damit wir miteinander ins Gespräch kommen, damit wir Platz machen für eure Ideen. Lasst uns gegenseitig inspirieren, dass die Bühne an Bord auch eure Bühne wird. Natürlich ist auch Raum für viele Initiativen aus der Stadt. Sprecht uns an, wir haben keine Berührungsängste!