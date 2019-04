Theater Spielzimmer präsentiert Gretchen 89 ff von Lutz Hübner

Es ist Probe, auf dem Plan steht Gretchen, Seite 89 ff., Kästchenszene. Der Text ist kurz, auf der Bühne steht nur eine Person, doch was dabei herauskommt, hängt ganz von den Theatermenschen ab. Genauer gesagt von der Kombination aus Schauspieler und Regisseur, die Zufall, Schicksal oder Intendanz auf der Probebühne zusammenführen. Da ist der alte Haudegen mit seinem endlosen Schatz an Weisheiten und Anekdoten. Da ist der Freudianer, der am liebsten ganze Nächte durchprobt. Da ist der Regisseur, der immer alles streichen will. Da ist die Anfängerin, die sich das ganze Wochenende vorbereitet hat und der schmierige Operetteninszenator, der endlich die Probe beenden will, um mit ebenjener Anfängerin einen Kaffee zu trinken.

Theater Spielzimmer bringt all diese Figuren in unsere Werkstatt und lädt ein zu einem tiefen Blick in die wundersame Seele des Theaters und der Menschen, die es machen.

Schauspiel:

Ilja Baumeier und Michael Barop

Regie und Dramaturgie:

Axel Bohmann