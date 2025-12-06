Theater TamBambura "Das verschnupfte Weihnachtsglöckchen"

Das Theater TamBambura spielt eine liebevolle Winter- und Weihnachtsgeschichte, in der Spielzeuge lebendig werden und an den Ursprung des großen Festes erinnert wird.

Viktor ist im Advent auf der Suche nach schönen Geschenken. Dabei wird er in eine Geschichte verwickelt, die aus einem großen, sich entfaltenden Geschenkpaket kommt: Er trifft auf das Glöckchen Lingeling, das sich erkältet hat und besorgt ist, dass es das Weihnachtsfest nicht einläuten kann. Viktor will helfen und macht sich auf die Suche nach ihren Freunden, für Kinder und andere Menschen ab 4 Jahren.