Komödie in der Stadthalle: "Fehler im System"

Schon heute gehören Künstliche Intelligenzen (KI) zu unserem Alltag. Mehr und mehr Menschen verlassen sich ganz selbstverständlich auf Alexa, Siri & Co. Roombas und Rasenroboter kurven durch unsere Wohnungen und Gärten, und in Japan gibt es bereits Pflegeroboter und künstliche Haustiere. Wo der nächste Schritt hinführen könnte, zeigt Folke Braband in seinr zukunftsweisenden Komödie „Fehler im System“.

Emma hat eigentlich genug Probleme: Ihr Vater steckt mitten in einer Geschlechtsumwandlung und sie hat gerade ihren Freund Oliver rausgeworfen. Da tritt Oliver 4.0 in ihr Leben – ein menschenähnlicher Haushaltsroboter, der dem "echten" Oliver zwar zum Verwechseln ähnlich sieht, aber im Gegensatz zu diesem nicht nur putzt, bügelt und den Müll rausbringt, sondern auch noch ein perfektes Boeuf Stroganoff kocht.

Kompliziert wird es, als Oliver 4.0 beginnt, Gefühle für Emma zu entwickeln, die sich seinem Charme nicht lange entziehen kann. Vater Lea ist von der ganzen Sache durchaus angetan, doch als der "echte" Oliver zurückkommt und plötzlich auch noch ein Roboterjäger namens Chris auftaucht, um den fehlprogrammierten "Plastikeimer" abzuholen, überschlagen sich die Ereignisse.