Theater Tom Teuer - Wie die Buchstaben entstanden

Eröffnung der Kinder- und Jugendbuchwoche durch die Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn. Musikalische Umrahmung durch die Jugendmusikschule.

Danach Theater Tom Teuer nach einer Geschichte des Dschungelbuchautors Rudyard Kipling: Die Hauptfigur der Geschichte des Dschungelbuchautors Rudyard Kipling, ist das Steinzeit-Mädchen Taffy. Taffy ist voller Überraschungsgedanken und malt gerne an Höhlenwände. In seinem Atelier berichtet der Maler und Höhlenmalereiforscher Salvatore Dal dem Publikum begeistert, spielerisch und voller Leidenschaft vom Leben in der Steinzeit, von berühmten Steinzeithöhlenbildern und wie er auf einer Forschungsreise die Bilder von Taffy in einer Höhle entdeckt hat. Zusammen mit den Kindern kann er das Geheimnis von Taffys Geräuschbildern lüften.

Ein Stück, das von der Lust am Malen, vom Spaß am Entdecken, von Geräuschen, die zu Buchstaben werden und von der Freude am Lesen und Schreiben können, erzählt.