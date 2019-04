Theater Total: TheaterTotal spielt Shakespeares Was ihr wollt

Das junge 27-köpfige Ensemble geht mit Shakespeares berühmter Komödie auf Tournee durch Deutschland und die Schweiz.

Viola, die nach einem schweren Schiffsunglück glaubt alles verloren zu haben und sich in dem ihr fremden Land Illyrien wiederfindet, beschließt einen radikalen Neuanfang und tritt verkleidet als Mann in die Dienste desGrafen Orsino. Dieser ist unsterblich verliebt in die Gräfin Olivia. Olivia will nichts von ihm wissen, verliebt sich aber in die verkleidete Viola, die wiederum für Orsino schwärmt. Währenddessen vertreibt sich Olivias Hofstaat die Zeit mit Trunkenheit und bösen Scherzen, ein Narr geht um und so nimmt die Komödie ihren Lauf. Als Sebastian, Violas totgeglaubter Zwillingsbruder, in die Handlung eintritt, ist die Verwirrung perfekt.

Es spielt der aktuelle Jahrgang 18/19 von TheaterTotal

Kostüme: Lena Martin

Künstlerische Leitung: Barbara Wollrath-Kramer