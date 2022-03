Theater Tredeschin gastiert

Die jüngste Tochter eines Königs ging gern zum Spielen an einen Brunnen im Wald. Dort warf sie ihre goldene Kugel in die Höhe und fing sie wieder auf. Eines Tages fiel ihr die Kugel dabei in den Brunnen. Sie weinte bitterlich, da tauchte ein hässlicher Frosch aus dem Brunnen auf und sagte: „Deine Kugel hole ich dir herauf, wenn du mich mit ins Schloss nimmst, mit mir spielst und mit mir lebst.“

Aber wie geht es weiter?

Seien Sie dabei wie Michael Kunze und Lydia Vanhoutte den Froschkönig mit ihren Großfiguren erzählen.

Die Zuschauer werden eingeladen die Geschichte zu begleiten, die so manchen Zuschauer, egal ob groß oder klein, staunen lässt.

Eventuelle Änderungen erfahren Sie auf der Website: www.blueba.de/de/veranstaltungskalender

Eintritt: gültige Eintrittskarte zum Blühenden Barock erforderlich / kein zusätzlicher Eintritt