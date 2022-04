Theater Tredeschin gastiert im Blühenden Barock

Es war einmal ein Fischer und seine Frau, die wohnten zusammen in einer kleinen Fischerhütte, dicht an der See, und der Fischer ging alle Tage hin und angelte und angelte und angelte. So saß er auch einmal mit seiner Angel und sah immer in das klare Wasser hinein und so saß er nun und saß. Einmal holte er die Angel ein und hatte einen großen Butt daran. Der nasse Fisch sagte: “ Lass mich bitte leben, denn ich bin ein verwünschter Prinz! “

Die Zuschauer werden eingeladen, am Samstag, den 28.05.2022 und Sonntag, den 29.05.2022 die Geschichte vom Fischer und seiner Frau im Aktionshaus des Märchengartens zu begleiten.

Eventuelle Änderungen erfahren Sie auf der Website: www.blueba.de/de/veranstaltungskalender

Eintritt: gültige Eintrittskarte zum Blühenden Barock erforderlich / kein zusätzlicher Eintritt