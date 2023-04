Theater Tredeschin gastiert im Blühenden Barock

Es war einmal ein Fischer und seine Frau, die wohnten zusammen in einer kleinen Fischerhütte, dicht an der See, und der Fischer ging alle Tage hin und angelte und angelte und angelte. So saß er auch einmal mit seiner Angel und sah immer in das klare Wasser hinein und so saß er nun und saß. Einmal holte er die Angel ein und hatte einen großen Butt daran. Der nasse Fisch sagte: “ Lass mich bitte leben, denn ich bin ein verwünschter Prinz! “