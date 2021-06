Theater Tredeschin

So saß er auch einmal mit seiner Angel und sah immer in das klare Wasser hinein und so saß er nun und saß. Einmal holte er die Angel ein und hatte einen großen Butt daran. Der nasse Fisch sagte: “ Lass mich bitte leben, denn ich bin ein verwünschter Prinz! “ Die Zuschauer werden eingeladen, am Samstag, den 07.08.2021 und Sonntag, den 08.08.2021 die Geschichte vom Fischer und seiner Frau im Aktionshaus des Märchengartens zu begleiten. Aufgrund der allgemeinen Situation steht im Aktionshaus nur eine begrenzte Platzzahl zur Verfügung. Bitte beachten Sie die jeweiligen Hinweise vor Ort. Eventuelle Änderungen erfahren Sie auf der Website: www.blueba.de/de/veranstaltungskalender