Theater trifft Wirklichkeit - Künstliche Intelligenz

Maschinelles Lernen, denkende Roboter, intelligente Navigation: die Künstliche Intelligenz dringt in immer neue Bereiche vor. Aber was ist KI eigentlich genau? Was sind ihre Möglichkeiten?

Und was sind auf absehbare Zeit ihre Grenzen im Vergleich zum in langen evolutionären Zeiträumen perfektionierten menschlichen Gehirn? Wie verändert KI unser Leben, und wo ist sie heute schon in unseren Alltag vorgedrungen? Welche Leitplanken brauchen wir bei ihrer Entwicklung? Welche ethischen Fragen tauchen auf, wenn Maschinen die Aufgaben von Menschen übernehmen?