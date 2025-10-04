Vor der Spielzeiteröffnung 2025/2026 mit der Premiere der Komödie "Weihnachten auf dem Balkon" gibt es die erste Ausgabe der Gesprächsreihe "Theater trifft...

Auf dem Podium zu Gast sind der Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Arne Braun, und der Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting. Gemeinsam mit Theaterintendantin Tina Brüggemann diskutieren sie unter anderem über das diesjährige Spielzeitmotto "trotz(t)dem". Die Moderation übernimmt Marie-Christine Werner, Redakteurin und Leiterin der SWR Kultur Regional in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.