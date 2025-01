Theater Triptychon "Rosa und Celeste"

Rosa und Celeste von Marco Baliani zeigt zwei ältliche Damen, die am Rande der Gesellschaft existieren.

Das Stück zeigt eine verblüffende, genaue Skizze, die zwei Menschen in Einsamkeit, Isolierung aber auch in Ihrer Lebenslust und in Ihren Träumen und Erinnerungen zeigt. Es ist eine Liebeserklärung an das Leben voller verspielter Einfälle und skurriler Poesie.

Bist du bereit? Das Leben ist ein Abenteuer.

Ute von Stockert studierte an der Schauspielschule Stuttgart und absolvierte die Bühnenreife in Wien.

Simone Laurentino dos Santos ist Schauspielerin und Sängerin. Geboren in Brasilien, lebt seit 1996 in Deutschland.

Regie: Ingrid Richter-Wendel