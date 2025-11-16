Theater und Deutsch

Du lernst Deutsch, aber das Sprechen fällt dir noch schwer?

Dann mach mit uns Theater – und lerne Deutsch ganz spielerisch! Beim Theaterspielen setzen wir zuerst unseren Körper ein, die Sprache kommt erst langsam dazu. Wir lernen spielerisch neue Wörter und Sätze, wir sind kreativ und denken uns kleine Szenen aus. Für Erwachsene jeden Alters mit Deutsch-Niveau A1 bis B1. Du musst noch nicht Theater gespielt haben.

Mach mit!