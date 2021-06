Theater und Picknick im Wertwiesenpark

× Erweitern Theater Radelrutsch Kinderfest Heilbronn

Die Muschelbühne im Wertwiesenpark ist am Freitag, 9. und Samstag, 10. Juli Ausgangsort für märchenhafte Traumwelten. An beiden Tagen wird hier Kindertheater angeboten. Familien können sich einen Picknickplatz buchen und so mitten im Grünen Freilufttheater im Park genießen. Die Veranstaltung wird von der Kreissparkasse Heilbronn präsentiert, als Partner des traditionellen Heilbronner Kinderfest, das in seiner gewohnten Art mit vielen Mitmachtstationen und Kinderprogramm hoffentlich im Juli 2022 wieder stattfinden wird.

„Kinder mussten in den vergangenen Monaten auf vieles verzichten. Mit unserem Kindertheater im Park, als Ersatz für das beliebte Kinderfest, wollen wir ihnen eine kleine Freude bereiten“, sagt Projektleiterin Andrea Jenner von der Heilbronn Marketing GmbH, die das traditionsreiche Heilbronner Kinderfest organisiert.

Auf Picknickdecken in die wundersame Welt der Märchen und Geschichten eintauchen – das geht am Freitag, 9. und Samstag 10. Juli im Wertwiesenpark an der Muschelbühne. Das Heilbronner Theater Radelrutsch und das Reutlinger Kindertheater Sturmvogel entführen Kinder, Eltern und Großeltern in bunte Phantasiewelten. 60 Picknickplätze stehen auf dem Gelände vor der Muschelbühne zur Verfügung und können jeweils in zwei Zeitfenstern als feste Plätze gebucht werden.

Mit ihrem Piratentheater „Mini, Mutig und das Meer“ sorgt das Reutlinger Theater Sturmvogel am Freitag, 9. Juli für einen abenteuerlichen Nachmittag im Wertwiesenpark. Das 50-minütige Theaterstück richtet sich an Kinder ab vier Jahren und bezieht das Publikum mit ein. Am Samstag, 10. Juli wird das Heilbronner Radelrutsch-Theater in den Wunderwald entführen, denn die alte Eiche feiert einen besonderen Geburtstag. Das Mitmachtheater von Bernard Wilbs richtet sich an Kinder im Alter von vier Jahren und dauert etwa 45 Minuten.

Tickets können pro Tag in je zwei Zeitfenstern von 14 bis 16 Uhr (Spielbeginn 14:30 Uhr) und 16 bis 18 Uhr (Spielbeginn 16:45 Uhr) gebucht werden. Für Kinder ist die Veranstaltung kostenfrei. Erwachsene zahlen 3 Euro. Pro Picknickplatz muss ein Erwachsener angemeldet werden. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht, bis man seinen Platz eingenommen hat. Für leckere Verpflegung sorgen Imbissstände auf dem Veranstaltungsgelände. Picknickdecken sollten mitgebracht werden.

Nach der aktuellen Verordnung gilt für den Besuch der Veranstaltung, dass Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren einen Nachweis über ein negatives Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden), eine vollständige Impfung oder eine Genesung erbringen müssen. Dies kann sich noch ändern. Es gilt die jeweils am Veranstaltungstag aktuelle Verordnung.

Das Kindertheater im Park wird präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn. Folgende Partner unterstützen es darüber hinaus: Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken gemeinnützige GmbH,Haus der Familie gGmbH, AOK Baden-Württemberg sowie die Südwestdeutsche Salzwerke AG.

Tickets und Infos zum Programm gibt es unter www.heilbronn.de