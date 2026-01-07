Theater unter der Dauseck

Frieda, eine alte Dame, ist wütend auf ihre Nachbarin, ihren Bruder und die Menschen ganz allgemein.

Sie wünscht sich, ein Komet solle die Erde zerschmettern und die Menschheit ausrotten. Und tatsächlich geht ihr Fluch in Erfüllung: In zwanzig Tagen wird die Welt untergehen. Frieda versucht verzweifelt alles wieder rückgängig zu machen.

Doch der Weltuntergang erweist sich als eine ganz großartige Geschäftsidee. Abenteuerliche Projekte entstehen. Aber viele Menschen wollen gar nicht wahrhaben, dass bald alles zu Ende ist. Sie beschäftigen sich lieber mit ihren kleinen Alltagsproblemen oder wollen sich einfach nur amüsieren, bevor das Leben vorbei ist.

„Da treibe ich mich in den Straßen herum und will noch retten, was zu retten ist! Und was machen die Menschen? Sie weinen vor Glück. Sie singen vor Unglück. Die haben ja alle einen Vogel!“

„Friedas Weltuntergang“ ist eine schwarze aberwitzige Komödie über unsere Welt und die täglichen Katastrophen. Ein schwungvolles Stück mit grotesken Szenen, Musik und schrägen Figuren.