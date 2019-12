Dem Job, der Arbeit & dem Alltag mal Adieu sagen, kein Karneval, aber lebendiger Rollentausch, sein Kind wieder aus der Seelentasche ziehen dürfen, dem Anderen mal eine Szene machen … Spielerische Dialoge und Phantasie im Umgang mit einem Text, Sensibilisierungsübungen, Witz in der Kommunikation, Qualität und Scheitern eines Dialogs, Umgang mit den Sinnen und dem Körper, Vertrauen erzeugen, das Spiel als Nahrung für Humor und Hirn, Gewohntes neu erleben…

Den Text unserer Szene erschließen, Subtext erforschen – was will, denkt und fühlt die Figur an dieser Stelle, in dieser Replik? Woher kommt die Figur, wo möchte sie hin? Wen will sie im Stück auf ihre Seite ziehen, wodurch wird sie motiviert, was ist ihre Intention etc …

… das sind die spannenden Fragen, denen wir im Kurs auf der Suche nach einer ehrlichen Menschendarstellungskunst nachgehen wollen… bis hin zur einer Präsentation… Und im Schauspiel alles ja ist erlaubt – außer Langeweile!

»Der einzige Trieb, der im deutschen Sprachgebrauch einen positiven Klang besitzt, ist der Spieltrieb.«

(Gerald Friese)