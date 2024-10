Theaterabend “HEISENBERG“ eine zauberhafte Liebeskomödie

Von Simon Stephens – Übersetzung: Barbara Christ Regie: Dirk Deininger.

rasanter Wortwitz – hinreißende Komik – herrliche Pointen

„HEISENBERG“ ist um es in drei Worten zu sagen: „ein modernes Märchen!“. Am15.11.20214 entführt Sie das Tournee Theater Stuttgartim Kultursaal Schloss Schrozberg um 19.30 Uhr in Simon Stephens köstlich ironisches Labyrinth zwischenmenschlicher Beziehungen mit viel Romantik und umwerfendem Humor und bringt beste Theaterunterhaltung nach Schrozberg.

Der Autor Simon Stephens: »Ich habe noch nie ein Stück über zwei Figuren geschrieben, denen es zusammen besser geht als es jedem für sich allein ging.«

Der Physiker Heisenberg kommt nicht vor in dem Stück. Und es geht auch nicht um Quantenphysik. Stephens, einer der meistgespielten britischen Gegenwartsautoren, erzählt ein wunderbar melancholisches, modernes Märchen! Er nähert sich seinen Personen mit Verständnis, Neugier, Nachtsicht und Zärtlichkeit. Und er erfindet mit Georgie und Alex zwei Figuren, die man im Theater schon lange nicht mehr gesehen hat. Sie verzaubern den Theaterbesucher nicht nur durch ihre Widerspenstigkeit, sondern auch durch ihre ganz eigene Weise, mit der sie um die Verwirklichung ihres Traums vom privaten Glück kämpfen…

Unterschiedlicher kann es nicht sein, das Paar, dessen ungewöhnliche (Liebes-) Geschichte auf einem Bahnhof beginnt, als ein Mann scheinbar zufällig auf den Nacken geküsst wird. Und plötzlich »steht die Bühne unter Strom«! Stephens mag Überraschungen, und „Heisenberg“ ist voll davon. Und so merkt Alex erst spät, dass diese Begegnung offenbar doch kein Zufall war und lässt sich in wunderbarer Unbesorgtheit zum ersten Mal in seinem Leben auf ein Abenteuer ein.

Beide sind in einem Moment unerwarteten Glücks während eines ohne Musik getanzten Tangos nicht mehr nur durch ihre Einsamkeit verbunden. Zwei Monate später klingt das Stück mit einem zauberhaft poetischen Happy End aus, dem man sich nicht entziehen kann und nicht entziehen will

Viele überraschende Wendungen halten den Zuschauer bis zum Ende des Theaterabends in Atem und bis zum Schluss bei bester Laune!

Es erwartet Sie ein unvergesslicher Theaterspaß, der Ihnen viel Freude bereiten wird!

Es gibt eine Bewirtung.

Karten bei der Stadt Schrozberg, Krailshausener Straße 15, 74575 Schrozberg,

Zi.-Nr. 106, Tel. 07935/707-23, www.schrozberg.de, info@schrozberg.de.

Beginn: 19.30 Uhr im Kultursaal Schloss Schrozberg.