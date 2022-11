Die Theatergruppe Bretterbande zeigt Ihnen die Komödie "Einmal New York" von Vinzenz Steiner. Kartenvorverkauf am 12.11. von 9 Uhr bis 10 Uhr in der Festhalle. Anschließend weitere Karten bei arena 22 oder unter www.chorgemeinschaft-massenbachhausen.de (Kontaktformular).