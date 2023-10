Die Chorgemeinschaft Massenbachhausen begrüßt Sie am Freitag, den 24.11.2023 zu ihrem Theaterabend. Freuen Sie sich auf eine vergnügliche Krimi-Flusskreuzfahrt auf dem Sambesi River in Afrika mit dem Stück "Die Queen war sein Schicksal" von Sabine Kelm. Für Ihr leibliches Wohl wird bestens gesorgt. Einlass ist ab 18.00 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, den 18.11.2023 von 9.00 bis 10.00 Uhr im Foyer der Festhalle in Massenbachhausen statt. Anschließend gibt es noch Karten bei der arena22, Vogelsangstraße 6 in Massenbachhausen und natürlich an der Abendkasse.