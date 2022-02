Theaterabend mit „Liliom“

× Erweitern Liliom Liliom

Zum Auftakt des städtischen Kulturprogramms bringt die Württembergische Landesbühne das Stück „Liliom“ am 10. März 2022 auf die Bühne der Stadthalle Künzelsau. Liliom ist ein hitziger Raufbold und ein charmanter Frauenheld. Eines Tages lernt er die blutjunge Julie kennen. Die Bekanntschaft kostet Liliom seine Stelle bei Frau Muskát und auch Julie verliert ihre Stelle als Dienstmädchen. Das junge Paar kommt bei Verwandten unter, doch Liliom, der seinen Gefühlen nur schwer Ausdruck verleihen kann, plagt seine Arbeitslosigkeit. Er liebt Julie zärtlich und wird doch immer wieder handgreiflich. Dann wird Julie schwanger. In seiner Verzweiflung über die finanzielle Not plant der zukünftige Familienvater mit einem obskuren Bekannten einen Raubüberfall. Der Plan schlägt fehl und Liliom stirbt. Im Jenseits wird ihm nach einem verstrichenen Hauch der Ewigkeit die Chance gegeben, für einen Tag auf die Erde zurückzukehren, um seine schlechten Taten wieder gutzumachen … In seiner Vorstadtlegende „Liliom“ erzählt Ferenc Molnár mit pointierten Dialogen von der schicksalhaften Liebe zweier junger Menschen. Das 1909 in Budapest uraufgeführte und kurze Zeit später ins Deutsche übersetzte Stück bewegt sich zwischen Poesie und Sozialdrama und zählt bis heute zu den bedeutendsten Werken des ungarischen Dramatikers. Karten reservieren oder an der Abendkasse holen Die Vorstellung in der Stadthalle Künzelsau beginnt um 19.30 Uhr. Einlass in die Stadthalle ist um 18.30 Uhr und in den Saal um zirka 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 14 Euro, ermäßigt neun Euro. Schulklassen zahlen drei Euro pro Zuschauer. Reservierungen nimmt Renate Kilb von der Stadtverwaltung Künzelsau gerne entgegen: Telefon 07940 129-121, E-Mail renate.kilb@kuenzelsau.de.