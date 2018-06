× Erweitern Hämmerle privat

In „Hämmerle-Privat“ erleben Sie hautnah, was es bedeutet, mit Herrn Hämmerle auf Du und Du zu sein. Bernd Kohlhepp spielte in der Vergangenheit schon viele Rollen – von Schillers Die Räuber bis Winnetou – nach. Nun ist es an der Zeit die geheimen Schubladen des Herrn Hämmerle zu öffnen. In „Hämmerle privat“ singt, spielt, und liest Kohlhepp aus Hämmerles Rock and Roll Tagebuch, aus seinen geheimen Aufzeichnungen sowie der schwäbischen Weltgeschichte.

Schon fast traditionell ist die Kulturreihe der WG Sternenfels, die jährlich ein bis zwei Theater- und Kabarettveranstaltungen im Sternenfelser Bürgersaal veranstaltet. Auch in diesem Jahr hat sich die aktive Winzergenossenschaft ein besonderes Programm ausgesucht. Bernd Kohlhepp Baden-Württembergischer Kleinkunstpreisträger wird in die Rolle des Herrn Hämmerle schlüpfen und sein Programm präsentieren.