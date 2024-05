Theateraufführung: "Eng verstrickt – ModeMachtGesellschaft"

Immer wieder den Faden aufnehmen und koi Masch rafalle lau, das ist das Motto der „Laufmasche“, die in Persona durch das neue Theaterstück „Eng verstrickt“ des K3 führt. Zusammen mit dem Maschenmuseum Tailfingen, der Regisseurin Catja Baumann, Bühnen- und Kostümbildnerin Katharina Müller und dem Musiker Christian Zimmermann ist das Team des K3 in Interviews mit Zeitzeugen und Recherchen auf Forschungsreise gegangen: Wie kam es dazu, dass sich in dieser ehemals abgelegenen Gegend Anfang des 20. Jahrhunderts eine richtige Textilhochburg entwickelte und warum sind heute davon fast nur noch leerstehende Fabrikgebäude zu sehen? Wie hat sich die Modebranche in Zeiten von Globalisierung und Internet verändert und wie haben sich damit einhergehend die Lebensverhältnisse und Bedürfnisse der Menschen verändert? Herausgekommen ist ein Stationentheater, das die Zuschauer an verschiedenen Schauplätzen zu einer Reise durch die verschiedenen Epochen und gesellschaftlichen Blickwinkel des Auf-und Niedergangs der Textilindustrie in der Region einlädt und sich fragt: Macht Mode Gesellschaft? Gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von NEUSTART KULTUR, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst über den Landesverband Amateurtheater e.V., der Stadt Albstadt, OEW, WGV und dem Zollernalbkreis.